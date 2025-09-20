E4C (E4C) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00384116 $ 0.00384116 $ 0.00384116 24 timer lav $ 0.00393684 $ 0.00393684 $ 0.00393684 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00384116$ 0.00384116 $ 0.00384116 24 timer høy $ 0.00393684$ 0.00393684 $ 0.00393684 All Time High $ 0.137584$ 0.137584 $ 0.137584 Laveste pris $ 0.00344902$ 0.00344902 $ 0.00344902 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) +0.32% Prisendring (7D) +1.94% Prisendring (7D) +1.94%

E4C (E4C) sanntidsprisen er $0.00387259. I løpet av de siste 24 timene har E4C blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00384116 og et toppnivå på $ 0.00393684, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til E4C er $ 0.137584, mens den rekordlave prisen er $ 0.00344902.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har E4C endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, +0.32% over 24 timer og +1.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

E4C (E4C) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 499.20K$ 499.20K $ 499.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.87M$ 3.87M $ 3.87M Opplagsforsyning 128.91M 128.91M 128.91M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på E4C er $ 499.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på E4C er 128.91M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.87M.