Mer om DUSD

DUSD Prisinformasjon

DUSD teknisk dokument

DUSD Offisiell nettside

DUSD tokenomics

DUSD Prisprognose

1 DUSD til USD livepris:

$0.995752
$0.995752
0.00%1D
USD
dTRINITY USD (DUSD) Live prisdiagram
dTRINITY USD (DUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.99471
24 timer lav
$ 0.996728
24 timer høy

$ 0.99471
$ 0.996728
$ 1.046
$ 0.968313
-0.00%

-0.08%

-0.10%

-0.10%

dTRINITY USD (DUSD) sanntidsprisen er $0.99565. I løpet av de siste 24 timene har DUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.99471 og et toppnivå på $ 0.996728, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUSD er $ 1.046, mens den rekordlave prisen er $ 0.968313.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUSD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.08% over 24 timer og -0.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dTRINITY USD (DUSD) Markedsinformasjon

$ 2.16M
--
----

$ 2.16M
2.17M
2,166,491.732824375
Nåværende markedsverdi på dTRINITY USD er $ 2.16M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUSD er 2.17M, med en total tilgang på 2166491.732824375. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.16M.

dTRINITY USD (DUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på dTRINITY USD til USD ble $ -0.000841329590966.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på dTRINITY USD til USD ble $ +0.0001203740.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på dTRINITY USD til USD ble $ -0.0069477452.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på dTRINITY USD til USD ble $ -0.0028815667969558.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000841329590966-0.08%
30 dager$ +0.0001203740+0.01%
60 dager$ -0.0069477452-0.69%
90 dager$ -0.0028815667969558-0.28%

Hva er dTRINITY USD (DUSD)

dTRINITY USD (dUSD) is a decentralized stablecoin fully backed by an exogenous, on-chain reserve of other USD-denominated stablecoins and yield-bearing stablecoins. Based on the ERC-20 standard, every dUSD token is backed by at least $1 of collateral. It is also the world’s first subsidized stablecoin, with underlying reserve earnings externalized to its borrowers instead of token holders or stakers.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

dTRINITY USD (DUSD) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

dTRINITY USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil dTRINITY USD (DUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine dTRINITY USD (DUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for dTRINITY USD.

Sjekk dTRINITY USDprisprognosen nå!

DUSD til lokale valutaer

dTRINITY USD (DUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak dTRINITY USD (DUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om dTRINITY USD (DUSD)

Hvor mye er dTRINITY USD (DUSD) verdt i dag?
Live DUSD prisen i USD er 0.99565 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DUSD til USD er $ 0.99565. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for dTRINITY USD?
Markedsverdien for DUSD er $ 2.16M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DUSD?
Den sirkulerende forsyningen av DUSD er 2.17M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDUSD ?
DUSD oppnådde en ATH-pris på 1.046 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DUSD?
DUSD så en ATL-pris på 0.968313 USD.
Hva er handelsvolumet til DUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DUSD er -- USD.
Vil DUSD gå høyere i år?
DUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
