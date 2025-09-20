dTRINITY USD (DUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.99471 $ 0.99471 $ 0.99471 24 timer lav $ 0.996728 $ 0.996728 $ 0.996728 24 timer høy 24 timer lav $ 0.99471$ 0.99471 $ 0.99471 24 timer høy $ 0.996728$ 0.996728 $ 0.996728 All Time High $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Laveste pris $ 0.968313$ 0.968313 $ 0.968313 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.08% Prisendring (7D) -0.10% Prisendring (7D) -0.10%

dTRINITY USD (DUSD) sanntidsprisen er $0.99565. I løpet av de siste 24 timene har DUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.99471 og et toppnivå på $ 0.996728, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUSD er $ 1.046, mens den rekordlave prisen er $ 0.968313.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUSD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.08% over 24 timer og -0.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dTRINITY USD (DUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Opplagsforsyning 2.17M 2.17M 2.17M Total forsyning 2,166,491.732824375 2,166,491.732824375 2,166,491.732824375

Nåværende markedsverdi på dTRINITY USD er $ 2.16M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUSD er 2.17M, med en total tilgang på 2166491.732824375. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.16M.