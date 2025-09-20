Dragonchain (DRGN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02262549 24 timer lav $ 0.02581851 24 timer høy All Time High $ 5.46 Laveste pris $ 0.00515106 Prisendring (1H) -1.56% Prisendring (1D) +9.10% Prisendring (7D) +22.96%

Dragonchain (DRGN) sanntidsprisen er $0.0247203. I løpet av de siste 24 timene har DRGN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02262549 og et toppnivå på $ 0.02581851, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRGN er $ 5.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.00515106.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRGN endret seg med -1.56% i løpet av den siste timen, +9.10% over 24 timer og +22.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dragonchain (DRGN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.11M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.72M Opplagsforsyning 368.54M Total forsyning 433,494,437.0

Nåværende markedsverdi på Dragonchain er $ 9.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRGN er 368.54M, med en total tilgang på 433494437.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.72M.