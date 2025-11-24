DORK pris i dag

Sanntids DORK (DORK) pris i dag er --, med en 0.70% endring de siste 24 timene. Nåværende DORK til USD konverteringssats er -- per DORK.

DORK rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23,058, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M DORK. I løpet av de siste 24 timene DORK har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har DORK beveget seg -5.88% i løpet av den siste timen og -49.43% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DORK (DORK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.06K$ 23.06K $ 23.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.06K$ 23.06K $ 23.06K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,999.9999932 999,999,999.9999932 999,999,999.9999932

Nåværende markedsverdi på DORK er $ 23.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DORK er 1000.00M, med en total tilgang på 999999999.9999932. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.06K.