Dope pris i dag

Sanntids Dope (DOPE) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DOPE til USD konverteringssats er -- per DOPE.

Dope rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,615.2, med en sirkulerende forsyning på 420.69T DOPE. I løpet av de siste 24 timene DOPE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har DOPE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -14.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dope (DOPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.62K$ 6.62K $ 6.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.62K$ 6.62K $ 6.62K Opplagsforsyning 420.69T 420.69T 420.69T Total forsyning 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dope er $ 6.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOPE er 420.69T, med en total tilgang på 420690000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.62K.