Dopamine (DOPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.582191$ 0.582191 $ 0.582191 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.37% Prisendring (7D) +6.68% Prisendring (7D) +6.68%

Dopamine (DOPE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOPE er $ 0.582191, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOPE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.37% over 24 timer og +6.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dopamine (DOPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 114.02K$ 114.02K $ 114.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 114.02K$ 114.02K $ 114.02K Opplagsforsyning 124.98M 124.98M 124.98M Total forsyning 124,980,860.3760183 124,980,860.3760183 124,980,860.3760183

Nåværende markedsverdi på Dopamine er $ 114.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOPE er 124.98M, med en total tilgang på 124980860.3760183. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 114.02K.