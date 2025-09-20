Doogle (DOOGLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01489847$ 0.01489847 $ 0.01489847 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.31% Prisendring (1D) -2.07% Prisendring (7D) -6.68% Prisendring (7D) -6.68%

Doogle (DOOGLE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOOGLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOOGLE er $ 0.01489847, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOOGLE endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, -2.07% over 24 timer og -6.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Doogle (DOOGLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.86K$ 31.86K $ 31.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.86K$ 31.86K $ 31.86K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Doogle er $ 31.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOOGLE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.86K.