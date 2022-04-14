Dolphin Agent (DOLA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dolphin Agent (DOLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dolphin Agent (DOLA) Informasjon Dolphin Agent leverages the power of AI with a continuously updated training model and the inherent transparency of blockchain to develop a robust and democratic project framework. By democratizing the AI development process and lowering the barriers to entry found in traditional systems, Dolphin Agent ensures equal access for individuals, businesses, and communities to co-create the future of AI. Offisiell nettside: https://dolphinagent.com/ Kjøp DOLA nå!

Dolphin Agent (DOLA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dolphin Agent (DOLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.66K $ 17.66K $ 17.66K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.66K $ 17.66K $ 17.66K All-time high: $ 0.00420661 $ 0.00420661 $ 0.00420661 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Dolphin Agent (DOLA) pris

Dolphin Agent (DOLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dolphin Agent (DOLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOLA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOLAs tokenomics, kan du utforske DOLA tokenets livepris!

DOLA prisforutsigelse Vil du vite hvor DOLA kan være på vei? Vår DOLA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOLA tokenets prisforutsigelse nå!

