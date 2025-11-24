BørsDEX+
Sanntidspris for Dollar Cost Average er i dag 0 USD.DCA markedsverdien er 315,939 USD. Spor sanntids DCA to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om DCA

DCA Prisinformasjon

Hva er DCA

DCA Offisiell nettside

DCA tokenomics

DCA Prisprognose

Dollar Cost Average Logo

Dollar Cost Average Pris (DCA)

Ikke oppført

1 DCA til USD livepris:

$0.00031594
$0.00031594$0.00031594
+10.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator.
USD
Dollar Cost Average (DCA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 01:09:33 (UTC+8)

Dollar Cost Average pris i dag

Sanntids Dollar Cost Average (DCA) pris i dag er --, med en 10.30% endring de siste 24 timene. Nåværende DCA til USD konverteringssats er -- per DCA.

Dollar Cost Average rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 315,939, med en sirkulerende forsyning på 999.99M DCA. I løpet av de siste 24 timene DCA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00301457, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har DCA beveget seg -1.14% i løpet av den siste timen og +0.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dollar Cost Average (DCA) Markedsinformasjon

$ 315.94K
$ 315.94K$ 315.94K

--
----

$ 315.94K
$ 315.94K$ 315.94K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,813.641444
999,990,813.641444 999,990,813.641444

Nåværende markedsverdi på Dollar Cost Average er $ 315.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DCA er 999.99M, med en total tilgang på 999990813.641444. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 315.94K.

Dollar Cost Average prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00301457
$ 0.00301457$ 0.00301457

$ 0
$ 0$ 0

-1.14%

+10.30%

+0.38%

+0.38%

Dollar Cost Average (DCA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dollar Cost Average til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dollar Cost Average til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dollar Cost Average til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dollar Cost Average til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+10.30%
30 dager$ 0-57.66%
60 dager$ 0-81.57%
90 dager$ 0--

Prisforutsigelse for Dollar Cost Average

Dollar Cost Average (DCA) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DCA for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Dollar Cost Average (DCA) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Dollar Cost Average potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Vil du vite hva prisen for Dollar Cost Average vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for DCA prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Dollar Cost Average prisforutsigelser.

Dollar Cost Average (DCA) Ressurs

Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om Dollar Cost Average

Hvor mye vil 1 Dollar Cost Average være verdt i 2030?
Hvis Dollar Cost Average skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Dollar Cost Average priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 01:09:33 (UTC+8)

Dollar Cost Average (DCA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Utforsk mer om Dollar Cost Average

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.