Sanntids Doll Face (DOLL) pris i dag er $ 0.00012491, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DOLL til USD konverteringssats er $ 0.00012491 per DOLL.

Doll Face rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,491.45, med en sirkulerende forsyning på 100.00M DOLL. I løpet av de siste 24 timene DOLL har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00248624, mens tidenes laveste notering var $ 0.00012178.

Kortsiktig har DOLL beveget seg -- i løpet av den siste timen og -8.34% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Doll Face (DOLL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.49K$ 12.49K $ 12.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.49K$ 12.49K $ 12.49K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Doll Face er $ 12.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOLL er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.49K.