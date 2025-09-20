DNA Token (DNA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000125 $ 0.00000125 $ 0.00000125 24 timer lav $ 0.00000133 $ 0.00000133 $ 0.00000133 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000125$ 0.00000125 $ 0.00000125 24 timer høy $ 0.00000133$ 0.00000133 $ 0.00000133 All Time High $ 0.00000178$ 0.00000178 $ 0.00000178 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) +4.42% Prisendring (7D) +9.82% Prisendring (7D) +9.82%

DNA Token (DNA) sanntidsprisen er $0.00000131. I løpet av de siste 24 timene har DNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000125 og et toppnivå på $ 0.00000133, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DNA er $ 0.00000178, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DNA endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, +4.42% over 24 timer og +9.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DNA Token (DNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 544.81K$ 544.81K $ 544.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 547.99K$ 547.99K $ 547.99K Opplagsforsyning 416.20B 416.20B 416.20B Total forsyning 418,632,594,174.546 418,632,594,174.546 418,632,594,174.546

Nåværende markedsverdi på DNA Token er $ 544.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DNA er 416.20B, med en total tilgang på 418632594174.546. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 547.99K.