DJCAT (DJCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01294105$ 0.01294105 $ 0.01294105 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.24% Prisendring (7D) -2.61% Prisendring (7D) -2.61%

DJCAT (DJCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DJCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DJCAT er $ 0.01294105, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DJCAT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.24% over 24 timer og -2.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DJCAT (DJCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 85.77K$ 85.77K $ 85.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 85.77K$ 85.77K $ 85.77K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,997,802.44 999,997,802.44 999,997,802.44

Nåværende markedsverdi på DJCAT er $ 85.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DJCAT er 1000.00M, med en total tilgang på 999997802.44. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 85.77K.