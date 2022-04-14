Districts (DSTRX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Districts (DSTRX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Districts (DSTRX) Informasjon Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications. Offisiell nettside: https://districts.xyz/ Teknisk dokument: https://districts.xyz/files/Districts_Token_Economy_Whitepaper.pdf Kjøp DSTRX nå!

Districts (DSTRX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Districts (DSTRX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M Total forsyning: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Sirkulerende forsyning: $ 123.05M $ 123.05M $ 123.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.09M $ 5.09M $ 5.09M All-time high: $ 0.067029 $ 0.067029 $ 0.067029 All-Time Low: $ 0.02729575 $ 0.02729575 $ 0.02729575 Nåværende pris: $ 0.0404517 $ 0.0404517 $ 0.0404517 Lær mer om Districts (DSTRX) pris

Districts (DSTRX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Districts (DSTRX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DSTRX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DSTRX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DSTRXs tokenomics, kan du utforske DSTRX tokenets livepris!

DSTRX prisforutsigelse Vil du vite hvor DSTRX kan være på vei? Vår DSTRX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DSTRX tokenets prisforutsigelse nå!

