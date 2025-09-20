Districts (DSTRX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04423423 $ 0.04423423 $ 0.04423423 24 timer lav $ 0.04608544 $ 0.04608544 $ 0.04608544 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04423423$ 0.04423423 $ 0.04423423 24 timer høy $ 0.04608544$ 0.04608544 $ 0.04608544 All Time High $ 0.067029$ 0.067029 $ 0.067029 Laveste pris $ 0.02729575$ 0.02729575 $ 0.02729575 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) -3.73% Prisendring (7D) +1.12% Prisendring (7D) +1.12%

Districts (DSTRX) sanntidsprisen er $0.04434695. I løpet av de siste 24 timene har DSTRX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04423423 og et toppnivå på $ 0.04608544, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DSTRX er $ 0.067029, mens den rekordlave prisen er $ 0.02729575.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DSTRX endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -3.73% over 24 timer og +1.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Districts (DSTRX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M Opplagsforsyning 123.05M 123.05M 123.05M Total forsyning 125,000,000.0 125,000,000.0 125,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Districts er $ 5.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DSTRX er 123.05M, med en total tilgang på 125000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.54M.