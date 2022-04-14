Digits DAO (DIGITS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Digits DAO (DIGITS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Digits DAO (DIGITS) Informasjon Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you. Offisiell nettside: https://digitsdao.finance/ Kjøp DIGITS nå!

Digits DAO (DIGITS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Digits DAO (DIGITS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 790.74M $ 790.74M $ 790.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.30M $ 7.30M $ 7.30M All-time high: $ 0.01765585 $ 0.01765585 $ 0.01765585 All-Time Low: $ 0.00287218 $ 0.00287218 $ 0.00287218 Nåværende pris: $ 0.00730334 $ 0.00730334 $ 0.00730334 Lær mer om Digits DAO (DIGITS) pris

Digits DAO (DIGITS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Digits DAO (DIGITS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DIGITS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DIGITS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DIGITSs tokenomics, kan du utforske DIGITS tokenets livepris!

