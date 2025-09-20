Digits DAO (DIGITS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00725652 24 timer høy $ 0.00733201 All Time High $ 0.01765585 Laveste pris $ 0.00287218 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.15% Prisendring (7D) +9.59%

Digits DAO (DIGITS) sanntidsprisen er $0.00730334. I løpet av de siste 24 timene har DIGITS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00725652 og et toppnivå på $ 0.00733201, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DIGITS er $ 0.01765585, mens den rekordlave prisen er $ 0.00287218.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DIGITS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.15% over 24 timer og +9.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Digits DAO (DIGITS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.78M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.30M Opplagsforsyning 790.74M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Digits DAO er $ 5.78M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DIGITS er 790.74M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.30M.