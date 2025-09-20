Dagens Digits DAO livepris er 0.00730334 USD. Spor prisoppdateringer for DIGITS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DIGITS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Digits DAO livepris er 0.00730334 USD. Spor prisoppdateringer for DIGITS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DIGITS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Digits DAO Pris (DIGITS)

1 DIGITS til USD livepris:

$0.00730334
$0.00730334
-0.10%1D
Digits DAO (DIGITS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:09:16 (UTC+8)

Digits DAO (DIGITS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00725652
24 timer lav
$ 0.00733201
24 timer høy

$ 0.00725652
$ 0.00733201
$ 0.01765585
$ 0.00287218
-0.15%

+9.59%

+9.59%

Digits DAO (DIGITS) sanntidsprisen er $0.00730334. I løpet av de siste 24 timene har DIGITS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00725652 og et toppnivå på $ 0.00733201, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DIGITS er $ 0.01765585, mens den rekordlave prisen er $ 0.00287218.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DIGITS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.15% over 24 timer og +9.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Digits DAO (DIGITS) Markedsinformasjon

$ 5.78M
--
$ 7.30M
790.74M
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Digits DAO er $ 5.78M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DIGITS er 790.74M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.30M.

Digits DAO (DIGITS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Digits DAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Digits DAO til USD ble $ -0.0004732710.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Digits DAO til USD ble $ +0.0019122707.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Digits DAO til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.15%
30 dager$ -0.0004732710-6.48%
60 dager$ +0.0019122707+26.18%
90 dager$ 0--

Hva er Digits DAO (DIGITS)

Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Digits DAO (DIGITS) Ressurs

Digits DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Digits DAO (DIGITS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Digits DAO (DIGITS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Digits DAO.

Sjekk Digits DAOprisprognosen nå!

DIGITS til lokale valutaer

Digits DAO (DIGITS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Digits DAO (DIGITS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DIGITS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Digits DAO (DIGITS)

Hvor mye er Digits DAO (DIGITS) verdt i dag?
Live DIGITS prisen i USD er 0.00730334 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DIGITS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DIGITS til USD er $ 0.00730334. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Digits DAO?
Markedsverdien for DIGITS er $ 5.78M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DIGITS?
Den sirkulerende forsyningen av DIGITS er 790.74M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDIGITS ?
DIGITS oppnådde en ATH-pris på 0.01765585 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DIGITS?
DIGITS så en ATL-pris på 0.00287218 USD.
Hva er handelsvolumet til DIGITS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DIGITS er -- USD.
Vil DIGITS gå høyere i år?
DIGITS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DIGITS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:09:16 (UTC+8)

Digits DAO (DIGITS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

