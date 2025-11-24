Hva er DICKSTR

DickStrategy (DICKSTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DickStrategy (DICKSTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

DickStrategy (DICKSTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DickStrategy (DICKSTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 554.02K Total forsyning: $ 931.19M Sirkulerende forsyning: $ 931.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 554.02K All-time high: $ 0.01084287 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00059495

DickStrategy (DICKSTR) Informasjon Offisiell nettside: https://www.nftstrategy.fun/strategies/0x8680acfacb3fed5408764343fc7e8358e8c85a4c

DickStrategy (DICKSTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DickStrategy (DICKSTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DICKSTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DICKSTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DICKSTRs tokenomics, kan du utforske DICKSTR tokenets livepris!

