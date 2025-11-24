DEW pris i dag

Sanntids DEW (DEW) pris i dag er $ 0.00104041, med en 121.03% endring de siste 24 timene. Nåværende DEW til USD konverteringssats er $ 0.00104041 per DEW.

DEW rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 947,034, med en sirkulerende forsyning på 899.98M DEW. I løpet av de siste 24 timene DEW har den blitt handlet mellom $ 0.0004687(laveste) og $ 0.00105681 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00922376, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006117.

Kortsiktig har DEW beveget seg +60.94% i løpet av den siste timen og +69.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DEW (DEW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 947.03K$ 947.03K $ 947.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Opplagsforsyning 899.98M 899.98M 899.98M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DEW er $ 947.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEW er 899.98M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.05M.