DeVoid pris i dag

Sanntids DeVoid (DVD) pris i dag er $ 0.00013465, med en 0.13% endring de siste 24 timene. Nåværende DVD til USD konverteringssats er $ 0.00013465 per DVD.

DeVoid rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 67,331, med en sirkulerende forsyning på 500.00M DVD. I løpet av de siste 24 timene DVD har den blitt handlet mellom $ 0.00013465(laveste) og $ 0.00013483 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00113122, mens tidenes laveste notering var $ 0.0001198.

Kortsiktig har DVD beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og +0.90% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DeVoid (DVD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 67.33K$ 67.33K $ 67.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 134.66K$ 134.66K $ 134.66K Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DeVoid er $ 67.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DVD er 500.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 134.66K.