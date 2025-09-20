DEV AI (DEVAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00922359$ 0.00922359 $ 0.00922359 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.49% Prisendring (1D) -3.00% Prisendring (7D) +0.21% Prisendring (7D) +0.21%

DEV AI (DEVAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DEVAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEVAI er $ 0.00922359, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEVAI endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, -3.00% over 24 timer og +0.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DEV AI (DEVAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 674.92K$ 674.92K $ 674.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 674.92K$ 674.92K $ 674.92K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,970,652.125107 999,970,652.125107 999,970,652.125107

Nåværende markedsverdi på DEV AI er $ 674.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEVAI er 999.97M, med en total tilgang på 999970652.125107. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 674.92K.