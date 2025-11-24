DESU pris i dag

Sanntids DESU (DESU) pris i dag er $ 0.00021623, med en 1.58% endring de siste 24 timene. Nåværende DESU til USD konverteringssats er $ 0.00021623 per DESU.

DESU rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 216,054, med en sirkulerende forsyning på 1.00B DESU. I løpet av de siste 24 timene DESU har den blitt handlet mellom $ 0.00021081(laveste) og $ 0.000219 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00359485, mens tidenes laveste notering var $ 0.00013144.

Kortsiktig har DESU beveget seg -0.21% i løpet av den siste timen og -9.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DESU (DESU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 216.05K$ 216.05K $ 216.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 216.05K$ 216.05K $ 216.05K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

