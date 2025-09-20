Desearch (SN22) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 1.09 24 timer høy $ 1.14 All Time High $ 2.43 Laveste pris $ 0.942147 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -3.91% Prisendring (7D) -2.59%

Desearch (SN22) sanntidsprisen er $1.094. I løpet av de siste 24 timene har SN22 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.09 og et toppnivå på $ 1.14, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN22 er $ 2.43, mens den rekordlave prisen er $ 0.942147.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN22 endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -3.91% over 24 timer og -2.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Desearch (SN22) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.52M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.52M Opplagsforsyning 2.30M Total forsyning 2,299,392.199108824

Nåværende markedsverdi på Desearch er $ 2.52M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN22 er 2.30M, med en total tilgang på 2299392.199108824. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.52M.