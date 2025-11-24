Deri Protocol pris i dag

Sanntids Deri Protocol (DERI) pris i dag er $ 0.00285387, med en 1.21% endring de siste 24 timene. Nåværende DERI til USD konverteringssats er $ 0.00285387 per DERI.

Deri Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 374,405, med en sirkulerende forsyning på 131.19M DERI. I løpet av de siste 24 timene DERI har den blitt handlet mellom $ 0.00258241(laveste) og $ 0.00288896 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3.77, mens tidenes laveste notering var $ 0.00200107.

Kortsiktig har DERI beveget seg -0.08% i løpet av den siste timen og -10.90% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Deri Protocol (DERI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 374.41K$ 374.41K $ 374.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Opplagsforsyning 131.19M 131.19M 131.19M Total forsyning 490,441,296.592577 490,441,296.592577 490,441,296.592577

