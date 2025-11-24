Deri Protocol (DERI)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Deri Protocol % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Deri Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Deri Protocol (DERI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Deri Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003216 i 2025. Deri Protocol (DERI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Deri Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003377 i 2026. Deri Protocol (DERI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DERI for 2027 $ 0.003546 med en 10.25% vekstrate. Deri Protocol (DERI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DERI for 2028 $ 0.003723 med en 15.76% vekstrate. Deri Protocol (DERI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DERI for 2029 $ 0.003909 med en 21.55% vekstrate. Deri Protocol (DERI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DERI for 2030 $ 0.004105 med en 27.63% vekstrate. Deri Protocol (DERI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Deri Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006686. Deri Protocol (DERI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Deri Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010892. År Pris Vekst 2025 $ 0.003216 0.00%

2026 $ 0.003377 5.00%

2027 $ 0.003546 10.25%

2028 $ 0.003723 15.76%

2029 $ 0.003909 21.55%

2030 $ 0.004105 27.63%

2031 $ 0.004310 34.01%

2032 $ 0.004525 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.004752 47.75%

2034 $ 0.004989 55.13%

2035 $ 0.005239 62.89%

2036 $ 0.005501 71.03%

2037 $ 0.005776 79.59%

2038 $ 0.006065 88.56%

2039 $ 0.006368 97.99%

2040 $ 0.006686 107.89% Vis mer Kortsiktig Deri Protocol-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.003216 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.003216 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.003219 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.003229 0.41% Deri Protocol (DERI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DERI November 24, 2025(I dag) er $0.003216 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Deri Protocol (DERI) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DERI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003216 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Deri Protocol (DERI) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DERI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003219 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Deri Protocol (DERI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DERI $0.003229 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Deri Protocol prisstatistikk
Gjeldende pris ----
Prisendring (24 t) --
Markedsverdi $ 421.08K
Opplagsforsyning 131.19M
Volum (24 timer) ----
Den siste DERI-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har DERI en sirkulerende forsyning på 131.19M og total markedsverdi på $ 421.08K.

Deri Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Deri Protocol direktepris, er gjeldende pris for Deri Protocol 0.003216USD. Den sirkulerende forsyningen av Deri Protocol(DERI) er 131.19M DERI , som gir den en markedsverdi på $421,083 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 15.60% $ 0.000434 $ 0.003227 $ 0.002686

7 dager 4.42% $ 0.000142 $ 0.004229 $ 0.002686

30 dager -23.83% $ -0.000766 $ 0.004229 $ 0.002686 24-timers ytelse De siste 24 timene har Deri Protocol vist en prisbevegelse på $0.000434 , noe som gjenspeiler en 15.60% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Deri Protocol handlet på en topp på $0.004229 og en bunn på $0.002686 . Det så en prisendring på 4.42% . Denne nylige trenden viser potensialet til DERI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Deri Protocol opplevd en -23.83% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000766 av dens verdi. Dette indikerer at DERI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Deri Protocol (DERI) prisforutsigelsesmodul? Deri Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DERI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Deri Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DERI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Deri Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DERI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DERI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Deri Protocol.

Hvorfor er DERI-prisforutsigelse viktig?

DERI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

