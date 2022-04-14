Deployyyyer (DEPLOY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Deployyyyer (DEPLOY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Deployyyyer (DEPLOY) Informasjon Deployyyyer is a blockchain platform to launch crypto projects/tokens and access promising investment prospects. Deployyyyer is an ERC20 token contract that deploys other ERC20 token contracts. It is a completely decentralised platform with inbuilt security features such as custom taxation, liquidity pool creation, liquidity token locker and native token vesting on Ethereum mainnet and other supported networks. Deployyyyer smart contracts are immutable or non-upgradable EIP-2535 contracts. Offisiell nettside: https://info.deployyyyer.io/ Teknisk dokument: https://docs.deployyyyer.io/ Kjøp DEPLOY nå!

Deployyyyer (DEPLOY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Deployyyyer (DEPLOY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 209.23K $ 209.23K $ 209.23K Total forsyning: $ 988.01M $ 988.01M $ 988.01M Sirkulerende forsyning: $ 988.01M $ 988.01M $ 988.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 209.23K $ 209.23K $ 209.23K All-time high: $ 0.0045899 $ 0.0045899 $ 0.0045899 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00021176 $ 0.00021176 $ 0.00021176 Lær mer om Deployyyyer (DEPLOY) pris

Deployyyyer (DEPLOY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Deployyyyer (DEPLOY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEPLOY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEPLOY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEPLOYs tokenomics, kan du utforske DEPLOY tokenets livepris!

