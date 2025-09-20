Deployyyyer (DEPLOY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0045899$ 0.0045899 $ 0.0045899 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.53% Prisendring (7D) -12.19% Prisendring (7D) -12.19%

Deployyyyer (DEPLOY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DEPLOY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEPLOY er $ 0.0045899, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEPLOY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.53% over 24 timer og -12.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Deployyyyer (DEPLOY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 218.42K$ 218.42K $ 218.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 218.42K$ 218.42K $ 218.42K Opplagsforsyning 988.01M 988.01M 988.01M Total forsyning 988,014,348.2963091 988,014,348.2963091 988,014,348.2963091

Nåværende markedsverdi på Deployyyyer er $ 218.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEPLOY er 988.01M, med en total tilgang på 988014348.2963091. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 218.42K.