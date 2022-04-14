DeltaPrime (PRIME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DeltaPrime (PRIME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DeltaPrime (PRIME) Informasjon DeltaPrime is a trustless borrowing platform that allows for undercollateralized loans. Borrowers can invest their borrowed funds, together with their full collateral, in a multitude of DeFi protocols. DeltaPrime is cross-margin, meaning that borrowers can design their own personal leveraged yield farming strategies. This can consist of various position and tokens, allowing borrowers to design their own Risk/Reward. Offisiell nettside: https://deltaprime.io/ Teknisk dokument: https://docs.deltaprime.io

DeltaPrime (PRIME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeltaPrime (PRIME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 605.16K Total forsyning: $ 40.00M Sirkulerende forsyning: $ 4.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.60M All-time high: $ 1.52 All-Time Low: $ 0.0102086 Nåværende pris: $ 0.139906

DeltaPrime (PRIME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeltaPrime (PRIME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRIME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRIME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

PRIME prisforutsigelse Vil du vite hvor PRIME kan være på vei? Vår PRIME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

