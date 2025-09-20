DeltaPrime (PRIME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.14709 $ 0.14709 $ 0.14709 24 timer lav $ 0.160154 $ 0.160154 $ 0.160154 24 timer høy 24 timer lav $ 0.14709$ 0.14709 $ 0.14709 24 timer høy $ 0.160154$ 0.160154 $ 0.160154 All Time High $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Laveste pris $ 0.0102086$ 0.0102086 $ 0.0102086 Prisendring (1H) +0.90% Prisendring (1D) -1.65% Prisendring (7D) +14.48% Prisendring (7D) +14.48%

DeltaPrime (PRIME) sanntidsprisen er $0.14922. I løpet av de siste 24 timene har PRIME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.14709 og et toppnivå på $ 0.160154, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRIME er $ 1.52, mens den rekordlave prisen er $ 0.0102086.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRIME endret seg med +0.90% i løpet av den siste timen, -1.65% over 24 timer og +14.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeltaPrime (PRIME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 645.46K$ 645.46K $ 645.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.97M$ 5.97M $ 5.97M Opplagsforsyning 4.33M 4.33M 4.33M Total forsyning 40,000,000.0 40,000,000.0 40,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DeltaPrime er $ 645.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRIME er 4.33M, med en total tilgang på 40000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.97M.