DEGA (DEGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00103086$ 0.00103086 $ 0.00103086 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -3.14% Prisendring (7D) +1.23% Prisendring (7D) +1.23%

DEGA (DEGA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DEGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEGA er $ 0.00103086, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEGA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -3.14% over 24 timer og +1.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DEGA (DEGA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 256.23K$ 256.23K $ 256.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 962.07K$ 962.07K $ 962.07K Opplagsforsyning 8.49B 8.49B 8.49B Total forsyning 31,874,998,900.0 31,874,998,900.0 31,874,998,900.0

Nåværende markedsverdi på DEGA er $ 256.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEGA er 8.49B, med en total tilgang på 31874998900.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 962.07K.