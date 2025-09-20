Dagens DEGA livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DEGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DEGA livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DEGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DEGA Pris (DEGA)

Ikke oppført

1 DEGA til USD livepris:

--
----
-3.10%1D
USD
DEGA (DEGA) Live prisdiagram
DEGA (DEGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103086
$ 0.00103086$ 0.00103086

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-3.14%

+1.23%

+1.23%

DEGA (DEGA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DEGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEGA er $ 0.00103086, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEGA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -3.14% over 24 timer og +1.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DEGA (DEGA) Markedsinformasjon

$ 256.23K
$ 256.23K$ 256.23K

--
----

$ 962.07K
$ 962.07K$ 962.07K

8.49B
8.49B 8.49B

31,874,998,900.0
31,874,998,900.0 31,874,998,900.0

Nåværende markedsverdi på DEGA er $ 256.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEGA er 8.49B, med en total tilgang på 31874998900.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 962.07K.

DEGA (DEGA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på DEGA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DEGA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DEGA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DEGA til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.14%
30 dager$ 0+110.58%
60 dager$ 0+47.63%
90 dager$ 0--

Hva er DEGA (DEGA)

What Is DEGA? DEGA is an innovative platform that simplifies blockchain game development through advanced Web3 tools. Designed to empower creators of all skill levels, DEGA provides the technology to build and monetize games with ease, enabling anyone to transform their ideas into reality. DEGA's primary features include: DEGA Realms: A no-code game builder powered by AI, offering pre-built assets and intuitive design templates for rapid game development. DEGA Elements Collection: Fully-tradable ERC721 NFT tokens available across multiple blockchains, which yield $DEGA tokens that provide access to exclusive services and events within the DEGA Ecosystem. DEGA Studio: An integrated development environment with pre-built components, utilizing the ONE API framework for seamless Web3 development. Metachains: Elastic scaling solutions for handling peak transaction workloads or providing dedicated infrastructure for applications. dAuth: Simplifies wallet creation and management, offering multi-factor authentication and key recovery services.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

DEGA (DEGA) Ressurs

DEGA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DEGA (DEGA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DEGA (DEGA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DEGA.

DEGA (DEGA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DEGA (DEGA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEGA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DEGA (DEGA)

Hvor mye er DEGA (DEGA) verdt i dag?
Live DEGA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEGA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEGA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DEGA?
Markedsverdien for DEGA er $ 256.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEGA?
Den sirkulerende forsyningen av DEGA er 8.49B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEGA ?
DEGA oppnådde en ATH-pris på 0.00103086 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEGA?
DEGA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DEGA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEGA er -- USD.
Vil DEGA gå høyere i år?
DEGA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEGA prisprognosen for en mer grundig analyse.
