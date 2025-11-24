Defidash pris i dag

Sanntids Defidash (DEFIDASH) pris i dag er $ 0.00909635, med en 0.11% endring de siste 24 timene. Nåværende DEFIDASH til USD konverteringssats er $ 0.00909635 per DEFIDASH.

Defidash rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 182,750, med en sirkulerende forsyning på 20.00M DEFIDASH. I løpet av de siste 24 timene DEFIDASH har den blitt handlet mellom $ 0.00906973(laveste) og $ 0.00933433 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02970776, mens tidenes laveste notering var $ 0.00899502.

Kortsiktig har DEFIDASH beveget seg -1.21% i løpet av den siste timen og -13.78% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Defidash (DEFIDASH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 182.75K$ 182.75K $ 182.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 182.75K$ 182.75K $ 182.75K Opplagsforsyning 20.00M 20.00M 20.00M Total forsyning 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Defidash er $ 182.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEFIDASH er 20.00M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 182.75K.