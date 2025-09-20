DeepCore AI (DPCORE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00115147 $ 0.00115147 $ 0.00115147 24 timer lav $ 0.00127163 $ 0.00127163 $ 0.00127163 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00115147$ 0.00115147 $ 0.00115147 24 timer høy $ 0.00127163$ 0.00127163 $ 0.00127163 All Time High $ 0.01500379$ 0.01500379 $ 0.01500379 Laveste pris $ 0.00104842$ 0.00104842 $ 0.00104842 Prisendring (1H) +1.03% Prisendring (1D) -4.48% Prisendring (7D) -13.16% Prisendring (7D) -13.16%

DeepCore AI (DPCORE) sanntidsprisen er $0.00118743. I løpet av de siste 24 timene har DPCORE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00115147 og et toppnivå på $ 0.00127163, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DPCORE er $ 0.01500379, mens den rekordlave prisen er $ 0.00104842.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DPCORE endret seg med +1.03% i løpet av den siste timen, -4.48% over 24 timer og -13.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeepCore AI (DPCORE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,901.38 999,999,901.38 999,999,901.38

Nåværende markedsverdi på DeepCore AI er $ 1.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DPCORE er 1000.00M, med en total tilgang på 999999901.38. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.19M.