Deep Worm (WORM) Informasjon Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely Offisiell nettside: https://www.deep-worm.com/ Kjøp WORM nå!

Deep Worm (WORM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Deep Worm (WORM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 148.85K $ 148.85K $ 148.85K Total forsyning: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Sirkulerende forsyning: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 148.85K $ 148.85K $ 148.85K All-time high: $ 0.091742 $ 0.091742 $ 0.091742 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014887 $ 0.00014887 $ 0.00014887 Lær mer om Deep Worm (WORM) pris

Deep Worm (WORM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Deep Worm (WORM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WORM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WORM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WORMs tokenomics, kan du utforske WORM tokenets livepris!

