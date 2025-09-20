Deep Worm (WORM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.091742$ 0.091742 $ 0.091742 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -1.64% Prisendring (7D) -8.04% Prisendring (7D) -8.04%

Deep Worm (WORM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WORM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WORM er $ 0.091742, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WORM endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.64% over 24 timer og -8.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Deep Worm (WORM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 161.52K$ 161.52K $ 161.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 161.52K$ 161.52K $ 161.52K Opplagsforsyning 999.84M 999.84M 999.84M Total forsyning 999,844,547.501781 999,844,547.501781 999,844,547.501781

Nåværende markedsverdi på Deep Worm er $ 161.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WORM er 999.84M, med en total tilgang på 999844547.501781. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 161.52K.