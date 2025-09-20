Dagens Deep Worm livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WORM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WORM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Deep Worm livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WORM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WORM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Deep Worm Pris (WORM)

1 WORM til USD livepris:

$0.00016154
$0.00016154
-1.60%1D
mexc
USD
Deep Worm (WORM) Live prisdiagram
Deep Worm (WORM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.091742
$ 0.091742

$ 0
$ 0

+0.01%

-1.64%

-8.04%

-8.04%

Deep Worm (WORM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WORM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WORM er $ 0.091742, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WORM endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.64% over 24 timer og -8.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Deep Worm (WORM) Markedsinformasjon

$ 161.52K
$ 161.52K

--
--

$ 161.52K
$ 161.52K

999.84M
999.84M

999,844,547.501781
999,844,547.501781

Nåværende markedsverdi på Deep Worm er $ 161.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WORM er 999.84M, med en total tilgang på 999844547.501781. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 161.52K.

Deep Worm (WORM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Deep Worm til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Deep Worm til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Deep Worm til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Deep Worm til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.64%
30 dager$ 0-6.79%
60 dager$ 0-29.50%
90 dager$ 0--

Hva er Deep Worm (WORM)

Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Deep Worm (WORM) Ressurs

Offisiell nettside

Deep Worm Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Deep Worm (WORM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Deep Worm (WORM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Deep Worm.

Sjekk Deep Wormprisprognosen nå!

WORM til lokale valutaer

Deep Worm (WORM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Deep Worm (WORM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WORM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Deep Worm (WORM)

Hvor mye er Deep Worm (WORM) verdt i dag?
Live WORM prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WORM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WORM til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Deep Worm?
Markedsverdien for WORM er $ 161.52K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WORM?
Den sirkulerende forsyningen av WORM er 999.84M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWORM ?
WORM oppnådde en ATH-pris på 0.091742 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WORM?
WORM så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WORM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WORM er -- USD.
Vil WORM gå høyere i år?
WORM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WORM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.