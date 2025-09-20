Deep AI (DEEPAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00008334 $ 0.00008334 $ 0.00008334 24 timer lav $ 0.00008725 $ 0.00008725 $ 0.00008725 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00008334$ 0.00008334 $ 0.00008334 24 timer høy $ 0.00008725$ 0.00008725 $ 0.00008725 All Time High $ 0.00637008$ 0.00637008 $ 0.00637008 Laveste pris $ 0.00006075$ 0.00006075 $ 0.00006075 Prisendring (1H) +0.49% Prisendring (1D) -1.76% Prisendring (7D) -2.35% Prisendring (7D) -2.35%

Deep AI (DEEPAI) sanntidsprisen er $0.00008503. I løpet av de siste 24 timene har DEEPAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008334 og et toppnivå på $ 0.00008725, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEEPAI er $ 0.00637008, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006075.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEEPAI endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, -1.76% over 24 timer og -2.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Deep AI (DEEPAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 84.35K$ 84.35K $ 84.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 84.35K$ 84.35K $ 84.35K Opplagsforsyning 996.41M 996.41M 996.41M Total forsyning 996,412,838.042867 996,412,838.042867 996,412,838.042867

Nåværende markedsverdi på Deep AI er $ 84.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEEPAI er 996.41M, med en total tilgang på 996412838.042867. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 84.35K.