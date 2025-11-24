Dechat pris i dag

Sanntids Dechat (DECHAT) pris i dag er $ 0.00307656, med en 12.51% endring de siste 24 timene. Nåværende DECHAT til USD konverteringssats er $ 0.00307656 per DECHAT.

Dechat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,389.4, med en sirkulerende forsyning på 3.70M DECHAT. I løpet av de siste 24 timene DECHAT har den blitt handlet mellom $ 0.00273448(laveste) og $ 0.00308683 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 8.15, mens tidenes laveste notering var $ 0.00150656.

Kortsiktig har DECHAT beveget seg -0.09% i løpet av den siste timen og +9.92% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dechat (DECHAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.39K$ 11.39K $ 11.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 76.91K$ 76.91K $ 76.91K Opplagsforsyning 3.70M 3.70M 3.70M Total forsyning 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dechat er $ 11.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DECHAT er 3.70M, med en total tilgang på 25000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.91K.