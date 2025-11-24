DataMind pris i dag

Sanntids DataMind (DMIND) pris i dag er $ 0.00007162, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DMIND til USD konverteringssats er $ 0.00007162 per DMIND.

DataMind rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,162.41, med en sirkulerende forsyning på 100.00M DMIND. I løpet av de siste 24 timene DMIND har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00091396, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006919.

Kortsiktig har DMIND beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DataMind (DMIND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.16K$ 7.16K $ 7.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.16K$ 7.16K $ 7.16K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

