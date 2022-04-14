Darwinia Commitment (KTON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Darwinia Commitment (KTON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens. Offisiell nettside: https://darwinia.network/

Darwinia Commitment (KTON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Darwinia Commitment (KTON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 464.53K $ 464.53K $ 464.53K Total forsyning: $ 149.11K $ 149.11K $ 149.11K Sirkulerende forsyning: $ 149.11K $ 149.11K $ 149.11K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 464.53K $ 464.53K $ 464.53K All-time high: $ 416.09 $ 416.09 $ 416.09 All-Time Low: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 Nåværende pris: $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 Lær mer om Darwinia Commitment (KTON) pris

Darwinia Commitment (KTON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Darwinia Commitment (KTON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KTON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KTON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KTONs tokenomics, kan du utforske KTON tokenets livepris!

