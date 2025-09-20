Darwinia Commitment (KTON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 24 timer lav $ 3.41 $ 3.41 $ 3.41 24 timer høy 24 timer lav $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 24 timer høy $ 3.41$ 3.41 $ 3.41 All Time High $ 416.09$ 416.09 $ 416.09 Laveste pris $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -2.75% Prisendring (7D) -9.90% Prisendring (7D) -9.90%

Darwinia Commitment (KTON) sanntidsprisen er $3.32. I løpet av de siste 24 timene har KTON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.31 og et toppnivå på $ 3.41, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KTON er $ 416.09, mens den rekordlave prisen er $ 1.71.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KTON endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -2.75% over 24 timer og -9.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Darwinia Commitment (KTON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 494.61K$ 494.61K $ 494.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 494.61K$ 494.61K $ 494.61K Opplagsforsyning 149.11K 149.11K 149.11K Total forsyning 149,108.0 149,108.0 149,108.0

Nåværende markedsverdi på Darwinia Commitment er $ 494.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KTON er 149.11K, med en total tilgang på 149108.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 494.61K.