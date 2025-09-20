Dagens Darwinia Commitment livepris er 3.32 USD. Spor prisoppdateringer for KTON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KTON pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Darwinia Commitment livepris er 3.32 USD. Spor prisoppdateringer for KTON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KTON pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KTON

KTON Prisinformasjon

KTON Offisiell nettside

KTON tokenomics

KTON Prisprognose

Darwinia Commitment Logo

Darwinia Commitment Pris (KTON)

Ikke oppført

1 KTON til USD livepris:

$3.32
$3.32
-2.60%1D
USD
Darwinia Commitment (KTON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:47:27 (UTC+8)

Darwinia Commitment (KTON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3.31
$ 3.31
24 timer lav
$ 3.41
$ 3.41
24 timer høy

$ 3.31
$ 3.31

$ 3.41
$ 3.41

$ 416.09
$ 416.09

$ 1.71
$ 1.71

-0.06%

-2.75%

-9.90%

-9.90%

Darwinia Commitment (KTON) sanntidsprisen er $3.32. I løpet av de siste 24 timene har KTON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.31 og et toppnivå på $ 3.41, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KTON er $ 416.09, mens den rekordlave prisen er $ 1.71.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KTON endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -2.75% over 24 timer og -9.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Darwinia Commitment (KTON) Markedsinformasjon

$ 494.61K
$ 494.61K

--
--

$ 494.61K
$ 494.61K

149.11K
149.11K

149,108.0
149,108.0

Nåværende markedsverdi på Darwinia Commitment er $ 494.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KTON er 149.11K, med en total tilgang på 149108.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 494.61K.

Darwinia Commitment (KTON) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Darwinia Commitment til USD ble $ -0.093803218553686.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Darwinia Commitment til USD ble $ -0.1858117680.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Darwinia Commitment til USD ble $ -0.7731901520.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Darwinia Commitment til USD ble $ +0.2214007142668876.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.093803218553686-2.75%
30 dager$ -0.1858117680-5.59%
60 dager$ -0.7731901520-23.28%
90 dager$ +0.2214007142668876+7.15%

Hva er Darwinia Commitment (KTON)

KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Darwinia Commitment (KTON) Ressurs

Offisiell nettside

Darwinia Commitment Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Darwinia Commitment (KTON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Darwinia Commitment (KTON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Darwinia Commitment.

Sjekk Darwinia Commitmentprisprognosen nå!

KTON til lokale valutaer

Darwinia Commitment (KTON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Darwinia Commitment (KTON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KTON tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Darwinia Commitment (KTON)

Hvor mye er Darwinia Commitment (KTON) verdt i dag?
Live KTON prisen i USD er 3.32 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KTON-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KTON til USD er $ 3.32. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Darwinia Commitment?
Markedsverdien for KTON er $ 494.61K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KTON?
Den sirkulerende forsyningen av KTON er 149.11K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKTON ?
KTON oppnådde en ATH-pris på 416.09 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KTON?
KTON så en ATL-pris på 1.71 USD.
Hva er handelsvolumet til KTON?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KTON er -- USD.
Vil KTON gå høyere i år?
KTON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KTON prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:47:27 (UTC+8)

