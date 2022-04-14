dancing triangle (TRIANGLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i dancing triangle (TRIANGLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

dancing triangle (TRIANGLE) Informasjon Dancing Triangle Memecoin is a playful cryptocurrency inspired by the viral 'Dancing Triangle' meme. It is designed to bring fans of this meme together in a fun and engaging community, offering a lighthearted approach to cryptocurrency. The coin serves as both a symbol of internet culture and a means for meme enthusiasts to connect, exchange, and share in the joy of the Dancing Triangle. With its focus on humor and community engagement, the project aims to foster a sense of belonging for fans of the meme while providing utility within its dedicated ecosystem. Offisiell nettside: https://dancingtriangle.vip Kjøp TRIANGLE nå!

dancing triangle (TRIANGLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dancing triangle (TRIANGLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 111.66K $ 111.66K $ 111.66K Total forsyning: $ 941.56M $ 941.56M $ 941.56M Sirkulerende forsyning: $ 941.56M $ 941.56M $ 941.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 111.66K $ 111.66K $ 111.66K All-time high: $ 0.00468674 $ 0.00468674 $ 0.00468674 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011859 $ 0.00011859 $ 0.00011859 Lær mer om dancing triangle (TRIANGLE) pris

dancing triangle (TRIANGLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dancing triangle (TRIANGLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRIANGLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRIANGLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRIANGLEs tokenomics, kan du utforske TRIANGLE tokenets livepris!

