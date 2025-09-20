Dagens DAM IT livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $DAMMIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $DAMMIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DAM IT livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $DAMMIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $DAMMIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DAM IT Pris ($DAMMIT)

Ikke oppført

1 $DAMMIT til USD livepris:

--
----
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
DAM IT ($DAMMIT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:42:48 (UTC+8)

DAM IT ($DAMMIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

-4.47%

-4.47%

DAM IT ($DAMMIT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $DAMMIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $DAMMIT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $DAMMIT endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -4.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DAM IT ($DAMMIT) Markedsinformasjon

$ 24.44K
$ 24.44K$ 24.44K

--
----

$ 24.44K
$ 24.44K$ 24.44K

994.86M
994.86M 994.86M

994,860,772.076928
994,860,772.076928 994,860,772.076928

Nåværende markedsverdi på DAM IT er $ 24.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $DAMMIT er 994.86M, med en total tilgang på 994860772.076928. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.44K.

DAM IT ($DAMMIT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på DAM IT til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DAM IT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DAM IT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DAM IT til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dager$ 0-30.20%
60 dager$ 0-41.76%
90 dager$ 0--

Hva er DAM IT ($DAMMIT)

The project narrative goes off the saying ''damn it'', but it's switched up. it is changed to ''Dam it'', so it plays with both ''damn it'' and ''dam it'' as in a dam stopping water. for this reason the face of the coin is a beaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

DAM IT ($DAMMIT) Ressurs

Offisiell nettside

DAM IT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DAM IT ($DAMMIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DAM IT ($DAMMIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DAM IT.

Sjekk DAM ITprisprognosen nå!

$DAMMIT til lokale valutaer

DAM IT ($DAMMIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DAM IT ($DAMMIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $DAMMIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DAM IT ($DAMMIT)

Hvor mye er DAM IT ($DAMMIT) verdt i dag?
Live $DAMMIT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $DAMMIT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $DAMMIT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DAM IT?
Markedsverdien for $DAMMIT er $ 24.44K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $DAMMIT?
Den sirkulerende forsyningen av $DAMMIT er 994.86M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$DAMMIT ?
$DAMMIT oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $DAMMIT?
$DAMMIT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $DAMMIT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $DAMMIT er -- USD.
Vil $DAMMIT gå høyere i år?
$DAMMIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $DAMMIT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:42:48 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.