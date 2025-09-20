DAM IT ($DAMMIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) -4.47% Prisendring (7D) -4.47%

DAM IT ($DAMMIT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $DAMMIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $DAMMIT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $DAMMIT endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -4.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DAM IT ($DAMMIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.44K$ 24.44K $ 24.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.44K$ 24.44K $ 24.44K Opplagsforsyning 994.86M 994.86M 994.86M Total forsyning 994,860,772.076928 994,860,772.076928 994,860,772.076928

Nåværende markedsverdi på DAM IT er $ 24.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $DAMMIT er 994.86M, med en total tilgang på 994860772.076928. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.44K.