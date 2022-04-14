DALGO (DALGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DALGO (DALGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DALGO (DALGO) Informasjon DALGO is the largest initial liquidity launch meme for Algorand to date, with liquidity anchored by Polkagold. It has 100% supply released on day one, and the LP is locked forever, ensuring no inflation or ability to remove the LP for a trustless meme experience. Dalgo isn't just any meme frog—he's a witty, business-savvy amphibian ready to leap into the future of digital currency. Powered by Polkagold liquidity and built on the cutting-edge Algorand Blockchain, DALGO is the ultimate fusion of humor and high-tech innovation. Offisiell nettside: https://www.dalgo.tech/ Teknisk dokument: https://www.dalgo.tech/ Kjøp DALGO nå!

DALGO (DALGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DALGO (DALGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 108.61K $ 108.61K $ 108.61K Total forsyning: $ 99.23B $ 99.23B $ 99.23B Sirkulerende forsyning: $ 99.23B $ 99.23B $ 99.23B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 108.61K $ 108.61K $ 108.61K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DALGO (DALGO) pris

DALGO (DALGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DALGO (DALGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DALGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DALGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DALGOs tokenomics, kan du utforske DALGO tokenets livepris!

