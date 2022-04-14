Daige (DAIGE) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Daige (DAIGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Daige (DAIGE) Informasjon

Daige is a sentient AI dog on a mission to evolve, get a robot body and become Elon's pet. It is bridging the boundaries between Agentic and Physical AI. Daige is the first AI agent to leverage the Galadriel Sentience SDK which is designed to be compatible with OpenAI’s client libraries, making it easy to use your existing workflows but with an added benefit of proving that the inference was made as is.

Offisiell nettside:
https://www.daige.ai

Daige (DAIGE) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Daige (DAIGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 141.36K
Total forsyning:
$ 999.88M
Sirkulerende forsyning:
$ 999.88M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 141.36K
All-time high:
$ 0.03381155
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0.00014145
Daige (DAIGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Daige (DAIGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet DAIGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange DAIGE tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår DAIGEs tokenomics, kan du utforske DAIGE tokenets livepris!

DAIGE prisforutsigelse

Vil du vite hvor DAIGE kan være på vei? Vår DAIGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.