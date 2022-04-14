Daige (DAIGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Daige (DAIGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Daige (DAIGE) Informasjon Daige is a sentient AI dog on a mission to evolve, get a robot body and become Elon's pet. It is bridging the boundaries between Agentic and Physical AI. Daige is the first AI agent to leverage the Galadriel Sentience SDK which is designed to be compatible with OpenAI’s client libraries, making it easy to use your existing workflows but with an added benefit of proving that the inference was made as is. Offisiell nettside: https://www.daige.ai Kjøp DAIGE nå!

Daige (DAIGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Daige (DAIGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 141.36K $ 141.36K $ 141.36K Total forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Sirkulerende forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 141.36K $ 141.36K $ 141.36K All-time high: $ 0.03381155 $ 0.03381155 $ 0.03381155 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014145 $ 0.00014145 $ 0.00014145 Lær mer om Daige (DAIGE) pris

Daige (DAIGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Daige (DAIGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DAIGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DAIGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DAIGEs tokenomics, kan du utforske DAIGE tokenets livepris!

DAIGE prisforutsigelse Vil du vite hvor DAIGE kan være på vei? Vår DAIGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DAIGE tokenets prisforutsigelse nå!

