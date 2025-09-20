Cyphomancer (42) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00563896$ 0.00563896 $ 0.00563896 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -2.49% Prisendring (7D) -3.98% Prisendring (7D) -3.98%

Cyphomancer (42) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har 42 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 42 er $ 0.00563896, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 42 endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.49% over 24 timer og -3.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cyphomancer (42) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 72.22K$ 72.22K $ 72.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 72.22K$ 72.22K $ 72.22K Opplagsforsyning 928.94M 928.94M 928.94M Total forsyning 928,935,090.027801 928,935,090.027801 928,935,090.027801

Nåværende markedsverdi på Cyphomancer er $ 72.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 42 er 928.94M, med en total tilgang på 928935090.027801. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.22K.