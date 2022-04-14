Cyphomancer (42) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cyphomancer (42), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cyphomancer (42) Informasjon The project is focused upon creating an AI crypto call alpha bot that integrates Twitter and Telegram social media posts as well as on-chain data to make token price predictions. The token 42, will be used to gain access to alpha calls from the bot in Telegram. After creating the alpha AI bot, we will build an AI Agent to autonomously trade using 42 to fund its activities. Our goal is to surpass the trading success of human traders with this AI Agent. Offisiell nettside: https://cyphomancer.com/ Teknisk dokument: https://cyphomancer.com/deusexmachina.html

Cyphomancer (42) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cyphomancer (42), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 71.13K Total forsyning: $ 928.94M Sirkulerende forsyning: $ 928.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 71.13K All-time high: $ 0.00563896 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Cyphomancer (42) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cyphomancer (42) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 42 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 42 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 42s tokenomics, kan du utforske 42 tokenets livepris!

42 prisforutsigelse Vil du vite hvor 42 kan være på vei? Vår 42 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 42 tokenets prisforutsigelse nå!

