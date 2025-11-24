CV3 pris i dag

Sanntids CV3 (CV3AI) pris i dag er --, med en 2.85% endring de siste 24 timene. Nåværende CV3AI til USD konverteringssats er -- per CV3AI.

CV3 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 91,661, med en sirkulerende forsyning på 990.00M CV3AI. I løpet av de siste 24 timene CV3AI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CV3AI beveget seg +0.13% i løpet av den siste timen og -25.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CV3 (CV3AI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 91.66K$ 91.66K $ 91.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 91.66K$ 91.66K $ 91.66K Opplagsforsyning 990.00M 990.00M 990.00M Total forsyning 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CV3 er $ 91.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CV3AI er 990.00M, med en total tilgang på 990000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 91.66K.