Curly (CURLY) Informasjon Curly aims to make a significant impact in the meme token landscape by blending community spirit with the enchanting charm of the Scottish Fold cat. By fostering a friendly and engaging environment, we invite everyone to join us on this adventure in creating a beloved meme token that is intelligently fun, cute, and inclusive. Curly can be used in various decentralized finance (DeFi) applications, as well as in peer-to-peer transactions across the Solana blockchain Offisiell nettside: https://curlycat.org/ Teknisk dokument: https://blush-genuine-marten-290.mypinata.cloud/ipfs/QmYPm2AbJTmAnD5kDXdWmsqmWFKVxctN2UAzLp67o4bmcn/Curly%20WhitePaper.pdf Kjøp CURLY nå!

Curly (CURLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Curly (CURLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.09K $ 17.09K $ 17.09K Total forsyning: $ 988.84M $ 988.84M $ 988.84M Sirkulerende forsyning: $ 988.84M $ 988.84M $ 988.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.09K $ 17.09K $ 17.09K All-time high: $ 0.00144247 $ 0.00144247 $ 0.00144247 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Curly (CURLY) pris

Curly (CURLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Curly (CURLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CURLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CURLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CURLYs tokenomics, kan du utforske CURLY tokenets livepris!

CURLY prisforutsigelse Vil du vite hvor CURLY kan være på vei? Vår CURLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CURLY tokenets prisforutsigelse nå!

