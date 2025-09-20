Curly (CURLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00144247$ 0.00144247 $ 0.00144247 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +1.43% Prisendring (7D) +1.43%

Curly (CURLY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CURLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CURLY er $ 0.00144247, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CURLY endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +1.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Curly (CURLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.95K$ 18.95K $ 18.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.95K$ 18.95K $ 18.95K Opplagsforsyning 988.84M 988.84M 988.84M Total forsyning 988,837,088.029563 988,837,088.029563 988,837,088.029563

Nåværende markedsverdi på Curly er $ 18.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CURLY er 988.84M, med en total tilgang på 988837088.029563. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.95K.