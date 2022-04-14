Curio Gas Token (CGT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Curio Gas Token (CGT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Curio Gas Token (CGT) Informasjon Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO. Offisiell nettside: https://capitaldex.exchange/ Kjøp CGT nå!

Curio Gas Token (CGT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Curio Gas Token (CGT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 62.03K $ 62.03K $ 62.03K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.03K $ 62.03K $ 62.03K All-time high: $ 0.067604 $ 0.067604 $ 0.067604 All-Time Low: $ 0.00059805 $ 0.00059805 $ 0.00059805 Nåværende pris: $ 0.00062025 $ 0.00062025 $ 0.00062025 Lær mer om Curio Gas Token (CGT) pris

Curio Gas Token (CGT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Curio Gas Token (CGT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CGT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CGT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CGTs tokenomics, kan du utforske CGT tokenets livepris!

