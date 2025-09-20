Dagens Curio Gas Token livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CGT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CGT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Curio Gas Token livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CGT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CGT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Curio Gas Token Pris (CGT)

1 CGT til USD livepris:

$0.0009403
$0.0009403$0.0009403
0.00%1D
USD
Curio Gas Token (CGT) Live prisdiagram
Curio Gas Token (CGT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.067604
$ 0.067604$ 0.067604

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.01%

+0.01%

Curio Gas Token (CGT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CGT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CGT er $ 0.067604, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CGT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Curio Gas Token (CGT) Markedsinformasjon

$ 94.03K
$ 94.03K$ 94.03K

--
----

$ 94.03K
$ 94.03K$ 94.03K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Curio Gas Token er $ 94.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CGT er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 94.03K.

Curio Gas Token (CGT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Curio Gas Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Curio Gas Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Curio Gas Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Curio Gas Token til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-49.98%
60 dager$ 0-29.84%
90 dager$ 0--

Hva er Curio Gas Token (CGT)

Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Curio Gas Token (CGT) Ressurs

Curio Gas Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Curio Gas Token (CGT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Curio Gas Token (CGT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Curio Gas Token.

CGT til lokale valutaer

Curio Gas Token (CGT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Curio Gas Token (CGT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CGT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Curio Gas Token (CGT)

Hvor mye er Curio Gas Token (CGT) verdt i dag?
Live CGT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CGT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CGT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Curio Gas Token?
Markedsverdien for CGT er $ 94.03K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CGT?
Den sirkulerende forsyningen av CGT er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCGT ?
CGT oppnådde en ATH-pris på 0.067604 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CGT?
CGT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CGT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CGT er -- USD.
Vil CGT gå høyere i år?
CGT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CGT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Curio Gas Token (CGT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

