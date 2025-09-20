Cuminu (CUMINU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00337409$ 0.00337409 $ 0.00337409 Laveste pris $ 0.00000379$ 0.00000379 $ 0.00000379 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Cuminu (CUMINU) sanntidsprisen er $0.00001757. I løpet av de siste 24 timene har CUMINU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUMINU er $ 0.00337409, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000379.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUMINU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cuminu (CUMINU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 171.21K$ 171.21K $ 171.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 171.21K$ 171.21K $ 171.21K Opplagsforsyning 9.74B 9.74B 9.74B Total forsyning 9,742,684,239.001 9,742,684,239.001 9,742,684,239.001

Nåværende markedsverdi på Cuminu er $ 171.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUMINU er 9.74B, med en total tilgang på 9742684239.001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 171.21K.